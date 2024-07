Google Home avvisa quando si lascia la porta del garage aperta

Google ha annunciato una serie di nuovi aggiornamenti in arrivo per gli utenti che partecipano al programma Public Preview dedicato ai dispositivi Nest come videocamere e campanelli.

Come comunicato in un post ufficiale della Community, questi update mirano a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso e portare nuove funzionalità, con l’obiettivo di rendere la gestione di videocamere e campanelli Nest tramite l’app Google Home e il web sempre più completa, avanzata e intuitiva per gli utenti.

Gestione di Nest Hello dall’app Google Home

Una delle principali novità introdotte riguarda la possibilità di gestire Nest Hello (ufficialmente chiamato Nest Doorbell wired 1st gen) direttamente dall’app Google Home o da Google Home for the web. Questa integrazione semplificherà notevolmente il controllo del dispositivo, e offrirà agli utenti un’esperienza più fluida e centralizzata.

L’aggiornamento include anche una cronologia ottimizzata che permette di passare più agevolmente dalla timeline degli eventi all’elenco delle singole clip, così da trovare e visionare i momenti desiderati in modo più rapido e intuitivo. Gli utenti potranno inoltre fornire feedback su questa nuova funzionalità, contribuendo al suo miglioramento continuo

Disponibilità delle nuove funzionalità

Le nuove funzionalità saranno progressivamente rese disponibili nelle prossime settimane. Gli utenti che desiderano provarle dovranno partecipare all’anteprima pubblica di Google Home. Oltre a Nest Hello, anche Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor di prima generazione saranno supportate.

Rilevamento della porta del garage con l’AI

Un’altra interessante novità è l’introduzione di una funzione di rilevamento della porta del garage basata sull’intelligenza artificiale. Questa evoluzione delle capacità di rilevamento delle immagini di Google non richiede hardware o sensori aggiuntivi e sarà disponibile per tutte le telecamere Nest compatibili nell’app Google Home.

La funzione di rilevamento della porta del garage è attualmente disponibile solo per gli abbonati a Nest Aware negli Stati Uniti e in Canada che possiedono una Nest Cam (per interni, cablata, di seconda generazione) o una Nest Cam (per esterni o interni, a batteria) se cablata per l’alimentazione. Quando la porta del garage rimane aperta per più di cinque minuti, l’utente riceve una notifica. Per un corretto funzionamento, è necessario installare la videocamera Nest in modo che abbia una visuale chiara e ininterrotta della porta del garage.

Inizialmente introdotta nel programma di anteprima pubblica nel novembre dello scorso anno, la funzione di rilevamento della porta del garage è stata migliorata grazie ai feedback degli utenti, offrendo ora un’esperienza ancora più efficiente e affidabile.