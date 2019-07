Lasciata alle spalle l’abbuffata del Prime Day di Amazon, segnaliamo un’offerta che arriva oggi da un altro store online, MediaWorld, che propone Google Home Mini al prezzo di 9,99 euro. Alla spesa vanno aggiunti 4,99 euro di spedizione per riceverlo a domicilio, mentre ritirandolo in uno dei punti vendita della catena la consegna è gratuita. Considerando il forte sconto (da listino e sul negozio ufficiale di bigG costa 59,00 euro), il consiglio per gli interessati è quello di procedere il prima possibile all’ordine, non crediamo duri per molto.

Google Home Mini a € 9,99 su MediaWorld

Basato sull’intelligenza artificiale dell’Assistente Google, ha dimensioni compatte e può essere posizionato in qualsiasi angolo della casa. Richiede un’alimentazione continua e si connette alla rete WiFi domestica per lo scambio di informazioni con il cloud. Lo si può utilizzare per la ricerca delle informazioni online, per il controllo dei contenuti multimediali (come la musica in streaming), per interagire con le apparecchiature della casa, per impostare un promemoria o chiedere le previsioni meteo. Per attivarlo è sufficiente pronunciare “Ok Google” oppure “Hey Google”.

Oltre a fungere da smart speaker facendo leva sui suoi algoritmi IA, Home Mini può essere impiegato anche come altoparlante Bluetooth per la trasmissione dei brani in modalità wireless da smartphone, tablet o computer.

Nella pagina della promo leggiamo trattarsi di un’offerta valida solo online, dunque presumiamo non nei punti vendita della catena MediaWorld sparsi sul territorio nazionale. Alcuni lettori ci stanno segnalando che una volta messo nel carrello, il prezzo del dispositivo cambia e diventa 59,99 euro (alleghiamo screenshot).

