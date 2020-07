C’è una realtà che più di altre in queste settimane sta attirando a sé le attenzioni e gli investimenti dei grandi nomi del mondo tecnologico: Jio Platforms. Ne abbiamo scritto inizialmente per segnalare il lancio di una piattaforma dedicata alla comunicazione da remoto simile per caratteristiche e funzionalità a Zoom, Meet e Teams, siamo tornati a farlo nei giorni scorsi per via dell’interessamento da parte di Qualcomm. All’elenco, che già comprende anche Facebook e Intel, si aggiunge oggi Google.

India: da Google 4,5 miliardi di dollari per Jio

Il gruppo di Mountain View destinerà 4,5 miliardi di dollari alla società con sede in India. La somma fa parte di quel Digitization Fund da 10 miliardi per sostenere la crescita e la digitalizzazione del paese. L’obiettivo dichiarato è quello di estendere la portata dei servizi di connettività all’intero ed enorme territorio, contribuendo così ad abbattere la piaga del digital divide che ancora ne affligge una buona parte, soprattutto nelle aree rurali.

L’accordo commerciale prevede la realizzazione di uno smartphone economico basato su una versione ottimizzata di Android e con Play Store per il download delle applicazioni. Un’iniziativa che richiama alla mente quella messa in campo negli anni corsi con il progetto Android Go.

Con l’investimento annunciato oggi bigG allunga le mani sul 7,73% di Jio Platforms, controllata da Reliance Industries, ad oggi la più grande compagnia privata indiana con un fatturato che sfiora i 20 miliardi di dollari e oltre i 2 miliardi. Con sede a Mumbai e fondata negli anni ’60 dal magnate Dhirubhai Ambani, oggi è controllata dall’uomo più ricco del paese, il primogenito Mukesh Ambani.