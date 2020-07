Un’altra piattaforma fa oggi il suo ingresso ufficiale nel sempre più popolato ambito delle soluzioni per smart working, didattica a distanza e comunicazione da remoto: si chiama JioMeet ed è proposta dall’indiana Jio Platforms. Al momento è disponibile solo entro i confini del paese asiatico, ma in futuro potrebbe ampliare il proprio raggio d’azione raggiungendo altri territori.

JioMeet è il nuovo servizio di Jio Platforms

La notizia merita in ogni caso una segnalazione perché giunge proprio nelle ore in cui Intel annuncia un investimento da 253,5 milioni di dollari in Jio Platforms, consociata di Reliance Industries e attualmente operatore di telecomunicazioni numero uno in India con oltre 400 milioni di utenze gestite. Il gruppo è controllato da Mukesh Ambani, l’uomo più ricco del paese e tra i primi al mondo con un patrimonio personale che secondo le stime ha superato quello di Jack Ma, fondatore di Alibaba.

Tornando a JioMeet, a livello di funzionalità offre qualcosa di molto simile a quanto fanno i concorrenti Zoom, Microsoft Teams e Google Meet con videochiamate a risoluzione 720 per un massimo di 100 partecipanti senza alcun limite anche per gli utenti free, limite di durata di ogni conversazione fino a 24 ore, password per proteggere i meeting, sala d’attesa per il controllo sugli ingressi, Safe Driving Mode per evitare distrazioni mentre si è alla guida e un non meglio precisato sistema di crittografia. Il servizio è disponibile sui browser Chrome e Firefox, come software standalone su Windows e macOS oltre che sotto forma di applicazione per Android e iOS. A questo si aggiunge un plugin per Outlook.

L’offerta di Jio Platforms per l’India include JioCinema per film e serie, JioMusic per lo streaming musicale e JioTV con oltre 500 canali televisivi. Tutti i contenuti sono accessibili senza spese aggiuntive sottoscrivendo un unico abbonamento mensile dal prezzo equivalente a meno di due dollari.