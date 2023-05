I/O FLIP: prova il gioco IA di Google per I/O 2023

Quando mancano ormai poche ore all’inizio dell’evento I/O 2023, Google ha lanciato un gioco chiamato I/O Flip, con l’intenzione di mostrare in che modo gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare le potenzialità dei suoi strumenti dedicati all’IA generativa. Lo si può provare subito, semplicemente collegandosi alla pagina dedicata.

Google I/O 2023: il gioco I/O FLIP per ingannare l’attesa

È un gioco di carte, le cui illustrazioni sono generate attraverso due tecnologie messe a punto dalla divisione Research del gruppo di Montain View ovvero Muse, un modello text-to-image, e DreamBooth. Ancora, le descrizioni sono state create attraverso MakerSuite, utilizzando la PaLM API di bigG. Il video qui sotto ne illustra le meccaniche.

La prima cosa che bisogna fare è selezionare la classe del personaggio che si desidera controllare e un potere da attribuirgli, così da dar vita a un mazzo composto da dodici carte. Dopodiché, se ne scelgono tre per formare un team, prima di lanciarsi un un match. Vincendo più partite consecutive è possibile inserire il proprio nome nella classifica.

Per un approfondimento a proposito delle tecnologie IA impiegate per dar vita a I/O Flip è possibile consultare il post appena condiviso sulle pagine del blog ufficiale.

Come scritto in apertura, l’evento I/O 2023 organizzato da Google e rivolto in primis alla community di sviluppatori, prenderà il via questa sera (mercoledì 10 maggio) con la conferenza di apertura in programma per le 19:00 (ora italiana). Grande spazio sarà riservato proprio alle iniziative e ai progetti del gruppo inerenti all’ambito dell’intelligenza artificiale, ma non mancheranno le novità hardware: fra tutte, le più attese sono quelle che interessano lo smartphone pieghevole Pixel Fold, il Pixel 7a già svelato in ogni suo dettaglio dalle voci di corridoio e il Pixel Tablet già anticipato lo scorso anno. Tra poco ne sapremo di più, l’attesa è ormai agli sgoccioli.