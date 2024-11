Google lavora a nuove funzioni per Pixel Screenshots

Con il lancio della serie Pixel 9 avvenuto quest’anno, Google ha implementato un ottimo strumento per la gestione degli screenshot, denominato Pixel Screenshots. L’app, che deve ancora essere implementata sui vecchi device Pixel, consente di salvare, organizzare e richiamare facilmente le informazioni incorporate negli screenshot, ma a quanto pare in futuro sarà in grado di fare ancora di più.

Google: tante novità in arrivo per Pixel Screenshots

Stando infatti a quanto emerso nelle score ore dall’analisi delle stringhe di codice della versione dell’app v0.24.373.08, Google sta lavorando a un enorme aggiornamento per l’app Pixel Screenshots, il quale non solo porterà alcune modifiche all’interfaccia utente, ma anche svariate novità funzionali che renderanno più facile per gli utenti gestire i loro screenshot.

Andando più nello specifico, “big G” sta testando un nuovo layout della home page che si libera del pulsante freccia accanto all’intestazione “Screenshot” e lo sostituisce con il pulsante di layout. Con la nuova interfaccia utente sarà possibile accedere a tutti gli screenshot sulla home page stessa e si potrà anche cambiare il layout.

Inoltre, Pixel Screenshots dovrebbe ottenere il supporto per la pressione lunga e quello per i gesti di trascinamento per aiutare a selezionare facilmente un maggior numero di screenshot e dovrebbe andare a offrire la possibilità di rinominare le raccolte all’interno dell’app.

Google starebbe altresì implementando l’opzione per consentire di aggiungere immagini all’app Pixel Screenshots dalla schermata iniziale dello smartphone premendo a lungo l’icona dell’app e quella per semplificare l’aggiunta di più immagini da altre app dal foglio di condivisione del sistema.

Non dovrebbero poi mancare nuove opzioni per aggiungere, copiare e inviare email e copiare, chiamare e aggiungere un numero di telefono ai contatti.