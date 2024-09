Google Maps: avvisi per le recensioni false

Le recensioni false non sono solo un problema di Amazon. A quanto pare, infatti, Google sta prendendo molto seriamente il fatto che molte aziende abbiano la cattiva abitudine di acquistare fake reviews. Proprio a tal riguardo, una nuova funzionalità mostrerà un avviso su Google Maps quando un elenco di aziende ha recentemente ricevuto recensioni di questo tipo che sono poi state rimosse.

Google Maps: avvisi per recensioni false da poco rimosse

Google Maps è attualmente uno dei modi più semplici per ricevere informazioni sulle aziende e proprio le recensioni giocano un ruolo chiave a tal riguardo.

È noto però che gli utenti e le aziende ne approfittano creando recensioni false a beneficio dell’immagine dell’azienda o cercando di diffamare l’azienda con false recensioni negative.

Google sta tuttavia cominciando a porre particolare attenzione alla questione e l’implementazione del nuovo avviso ne è la prova. Il colosso di Mountain View, come anticipato, notificherà infatti agli utenti che stanno consultando informazioni riguardo una specifica azienda che una o più recensioni false ad essa relative sono state rimosse dall’elenco.

La comparsa dell’avviso comporta alcune limitazioni per il profilo aziendale di riferito, come il blocco per la ricezione di nuove recensioni per un certo periodo di tempo. Inoltre, anche le recensioni e le valutazioni esistenti potrebbero venire bloccate, presumibilmente fino al completamento dell’indagine.

La nuova funzione è attualmente in fase di distribuzione. È stata inizialmente individuata dagli utenti del Regno Unito e degli Stati Uniti, ma tra non molto dovrebbe essere resa disponibile anche in altri Paesi.