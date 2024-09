Google Maps e Billie Eilish per offrire ai fan percorsi ecologici

Chi non conosce Billie Eilish?!… hitmaker e, almeno per un periodo di quest’estate, artista più ascoltata al mondo su Spotify. La cantante americana, che ha una mentalità ecologica, ha deciso di collaborare con Google Maps per limitare l’impronta di carbonio dei suoi concerti nelle prossime settimane.

Ma il servizio di Big G e la star si stanno spingendo persino oltre, suggerendo ristoranti più rispettosi dell’ambiente situati nelle vicinanze dei luoghi di spettacolo.

Billie Eilish e Google Maps vogliono che i fan siano consapevoli della loro impronta di carbonio

Di recente, Billie Eilish ha cantato in occasione del passaggio di consegne olimpico tra Parigi e Los Angeles su una famosa spiaggia della città americana in cui è nata, o ha dato il suo sostegno alla candidata democratica alla Casa Bianca, Kamala Harris. Ora la 22enne, l’artista più ascoltata al mondo con circa 17 miliardi di visualizzazioni su YouTube, si sta impegnando per l’ambiente.

Attualmente in tournée in Canada e negli Stati Uniti, la cantante di Bad Guy e Lovely vuole incoraggiare i suoi fan ad adottare un atteggiamento più rispettoso dell’ambiente. Tramite Google Maps, propone itinerari con i mezzi pubblici, a piedi o addirittura in bicicletta, per raggiungere direttamente le varie sedi. E se l’auto rimane l’unico mezzo di trasporto per raggiungere la destinazione, Google Maps si adatterà e suggerirà il percorso più sostenibile, come fa già da tempo.

Una mappa dei ristoranti vegani consigliati

Nell’ambito del suo Hit Me Hard And Soft: The Tour, la collaborazione tra Billie Eilish e Google Maps non si ferma qui. I due hanno compilato un elenco di 120 ristoranti vegani, che offrono tutti piatti a base vegetale. Google Maps ha fornito una mappa che mostra i vari locali, tutti più o meno vicini alle sale da concerto in cui l’artista si esibirà nelle prossime settimane.

“Ogni azione conta, piccola o grande che sia, e insieme possiamo davvero iniziare a guarire il nostro bellissimo pianeta“, ha detto la cantante alla sua numerosa comunità. Ad alcuni potrà sembrare anche una trovata pubblicitaria, e allora? Data la sua immensa popolarità, soprattutto tra i più giovani, il messaggio di Billie Eilish può sensibilizzare il suo vasto pubblico sull’importanza di prendersi cura del pianeta ed è questo ciò che conta.