Google Maps, la cronologia delle posizioni sarà solo sul dispositivo

Google Maps sta introducendo un cambiamento significativo nel modo in cui gestisce i dati di localizzazione degli utenti. Invece di eseguire il backup dei dati nel cloud, l’azienda ha annunciato che presto li memorizzerà localmente sui dispositivi degli utenti, per garantire la privacy e la sicurezza delle informazioni personali.

Google Maps dice addio alla cronologia online delle posizioni

In un’e-mail inviata agli utenti, Google ha comunicato che c’è tempo fino al 1° dicembre per salvare tutti gli itinerari sui dispositivi mobili prima che inizi a cancellare i vecchi dati. La funzione Timeline, precedentemente nota come Cronologia delle posizioni, tiene traccia dei percorsi e dei viaggi in base alla posizione del telefono, consentendo agli utenti di rivisitare tutti i luoghi in cui sono stati in passato.

Passaggio dai dati su cloud ai dati su dispositivo

Con questo cambiamento, Google collegherà le informazioni di localizzazione ai dispositivi utilizzati dagli utenti, anziché agli account Google. Questo passaggio fa parte degli sforzi dell’azienda per rafforzare la privacy degli utenti, come annunciato per la prima volta a dicembre 2023.

In precedenza, Google aveva già iniziato a eliminare dalla cronologia delle posizioni luoghi sensibili come cliniche per l’aborto, rifugi per la violenza domestica e centri per la perdita di peso, e aveva aggiornato Maps per impedire alle autorità di accedere alla cronologia delle posizioni degli utenti.

Il passaggio all’archiviazione su dispositivo comporta anche l’impossibilità di accedere alla Timeline dal web a partire da dicembre. Se gli utenti non attivano le nuove impostazioni della Timeline entro tale data, Google tenterà di trasferire gli ultimi 90 giorni della cronologia degli spostamenti sul primo dispositivo su cui si accede a Google, cancellando tutti i dati più vecchi.

Come continuare a utilizzare Timeline

Per continuare a utilizzare Timeline, gli utenti devono aprire Google Maps sul loro dispositivo mobile, fare clic sull’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo e scegliere “La tua Timeline“. Da lì, possono selezionare se mantenere i dati sulla posizione fino alla cancellazione manuale o se desiderano che Google li cancelli automaticamente dopo tre, 18 o 36 mesi. Google memorizzerà le informazioni che gli utenti desiderano conservare sul loro dispositivo.