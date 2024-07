Su Google Maps arriva funzione per monitorare gli incendi

È uno strumento che potrebbe salvare delle vite. In un momento in cui gli incendi boschivi stanno diventando sempre più devastanti a causa dei cambiamenti climatici, Google sta introducendo una funzione molto utile in Maps, che permette di monitorare gli incendi in tempo reale.

Questa funzione era già disponibile negli Stati Uniti, ma ora arriva in quindici nuovi Paesi, tra cui Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e Francia. Quando si verifica un incendio, quindi ora apparirà in rosso sulla mappa. Inoltre, le informazioni saranno in tempo reale.

Google Maps mette in guardia dagli incendi

Questa nuova funzione di Google Maps permette sia ai residenti sia ai turisti di un’area colpita da incendi boschivi di monitorare in tempo reale la propagazione delle fiamme. In questo modo, le persone (residenti e turisti) possono tenersi costantemente aggiornate sull’evolversi della situazione e prendere le precauzioni necessarie per mettersi al riparo dal fuoco.

Google utilizza dati satellitari in tempo reale e algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere la propagazione degli incendi boschivi. In questo modo l’applicazione può prevedere per tempo la portata dell’incendio, facendo una stima sulla base di quelli che si sono verificati in precedenza.

Inoltre Google Maps si adatta alle condizioni del percorso: se un itinerario attraversa una zona a rischio, il tragitto viene modificato automaticamente per garantire la sicurezza dell’utente. Anche chi non ha aperto l’app può ricevere notifiche di allerta se si trova nei pressi di un incendio. Solo nella prima settimana di luglio, 1,4 milioni di persone sono state avvisate tramite la versione beta.

Gli sforzi di Big G per migliorare Google Maps

Google continua a migliorare la sua applicazione a piccoli passi. Di recente, la sua interfaccia su Android è stata rivista. Anche l’intelligenza artificiale è destinata a svolgere un ruolo importante in futuro e sarà probabilmente chiamata in causa sempre più spesso.

La possibilità di monitorare gli incendi boschivi con Google Maps è già disponibile nell’applicazione e non richiede alcun aggiornamento.