Su Google Maps arriva Gemini per la navigazione a piedi e in bici

Dopo aver invaso Chrome, Gmail, Drive e praticamente ogni angolo dell’ecosistema digitale dell’azienda, ora Gemini sbarca anche nella navigazione a piedi e in bicicletta di Google Maps. L’idea è che mentre si cammina o si pedala si può chiedere a Gemini cose tipo In che quartiere mi trovo? oppure Quali sono i migliori ristoranti nei paraggi? e l’assistente risponde pescando dai dati locali di Maps.

Gemini su Google Maps, ora anche per i pedoni e i ciclisti

Per chi ama esplora le città sconosciute in bicicletta e vuole sapere dove si trova senza fermarsi a controllare il telefono, questa funzione potrebbe salvare da qualche incidente. E in effetti, Google sottolinea che l’integrazione è particolarmente utile per i ciclisti, poiché offre un’esperienza a mani libere che permette di rimanere concentrati sulla strada.

Si può chiedere l’orario stimato di arrivo senza guardare il telefono, controllare a che ora è un appuntamento, o, e questa è la parte interessante, dire Invia un messaggio a Sara dicendo che faccio 10 minuti di ritardo. mentre si tengono le mani sul manubrio.

Gemini ovunque

Google non si ferma a Maps. L’azienda sta intrecciando Gemini nella struttura di tutti i suoi servizi. Chrome ha ricevuto un aggiornamento che permette di interagire direttamente con i contenuti web senza cambiare scheda. Gemini ora vive in un pannello laterale persistente dove è possibile analizzare contenuti o usare funzioni come Nano Banana Pro.

All’inizio di questo mese Google ha lanciato Personal Intelligence per Gemini, una funzione che collega l’assistente a Drive, Foto e Gmail per fornire risposte personalizzate basate sui propri dati. Si può persino usare Gemini per trovare gli orari migliori per una riunione su Google Meet, perciò si può delegare all’AI il compito di capire quando tutti i colleghi sono liberi contemporaneamente.

È chiaro come il sole che Big G voglia unificare l’intera suite di servizi attraverso Gemini, incoraggiando gli utenti ad affidare all’assistente sempre più contesto e dati personali. Più informazioni si danno a Gemini, più può essere d’aiuto. E più aiuto si riceve da Gemini, più si dipende dall’assistente AI. È un circolo che Google spera diventi virtuoso per gli utenti e redditizio per l’azienda.

Il rilascio globale: iOS e Android insieme

Gemini per la navigazione a piedi e in bici è ora in fase di rilascio globale su iOS e Android.