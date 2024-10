Google Maps: oltre 2 miliardi di utenti mensili

Google Maps ha raggiunto un nuovo e importante traguardo storico: ha superato i 2 miliardi di utenti mensili. Ad annunciare la buona nuova è stato Sundar Pichai, il CEO di Alphabet, durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2024.

Google Maps a quota 2 miliardi di utenti

Oltre a ciò, il report mette in evidenza anche altri dati significativi, ovvero che Circle to Search è ora disponibile su oltre 150 milioni di dispositivi Android, con un terzo degli utenti che lo utilizza su base settimanale e con un maggiore coinvolgimento da parte degli utenti di età compresa tra 18 e 24 anni, e che Google Lens viene utilizzato per più di 20 miliardi di ricerche visive mensili, andando a costituire uno dei tipi di query in più rapida crescita.

Viene altresì posta l’attenzione sul fatto che YouTube ha superato per la prima volta i 50 miliardi di dollari di ricavi combinati tra pubblicità e abbonamenti negli ultimi quattro trimestri, che Waymo ha raggiunto il milione di miglia percorse in modalità completamente autonoma e serve oltre 150.000 corse a pagamento e che le chiamate API Gemini sono cresciute di quasi 14 volte in un periodo di sei mesi.

Unitamente alle informazioni di cui sopra, viene messo in evidenza il fatto che oggi più di un quarto di tutto il nuovo codice di Google è generato dall’AI, dunque rivisto e accettato dagli ingegneri. Ciò aiuta a fare di più e a muoversi più velocemente

Una curiosità: oltre a Google Maps, tra i prodotti di “big G” che rientrano nel novero di quelli che sono riusciti raggiungere gli stessi numeri in termini di utenza vi sono anche Search, Gmail, Android, Chrome, Play Store e YouTube.