Google Maps: prenotazione parcheggi in-app

Ci sono interessanti novità per chi utilizza Google Maps nella guida quotidiana e soprattutto per chi è continuamente alla ricerca di un posto sicuro dove poter sostare con la propria auto. Adesso, infatti, è possibile prenotare il parcheggio direttamente in app.

Google Maps permette di prenotare i parcheggi

Per il momento, è però bene precisarlo, la novità coinvolge solo gli Stati Uniti e il Canada, consentendo agli utenti di accaparrarsi facilmente i parcheggi in oltre 8.000 località.

Si tratta del frutto di una recente collaborazione tra Google e SpotHero, un servizio che consente agli automobilisti di prenotare comodamente online un posto auto.

Questa nuova funzione rende pertanto estremamente facile per gli utenti trovare un parcheggio vicino a dove si è diretti e prenotarlo con un semplice tap del pulsante “Prenota online”, disponibile direttamente su mappa o dopo aver effettuato una ricerca nell’app.

Dopo aver premuto il pulsante per la prenotazione, l’utente viene rimandato a SpotHero per concludere l’operazione senza dover cambiare app, evitando così di dover passare da Google Maps al browser e viceversa e quindi di perdere tempo prezioso.

SpotHero offre un servizio decisamente pratico e completo per chi si sposta in auto, in quanto permette agli automobilisti anche di prenotare il parcheggio in anticipo, consentendo di scegliere date e orari preferiti. Inoltre, presenta filtri utili per aiutarli nell’individuare parcheggi che soddisfano esigenze specifiche, compresi i luoghi accessibili con sedie a rotelle o con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Resta ora da capire se in futuro la prenotazione di parcheggi verrà implementata anche in altri Paesi, tra cui anche l’Italia, ovviamente.