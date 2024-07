Google Maps: segnalazioni di incidenti con CarPlay

Dopo aver implementato il tachimetro, stando a quelle che sono le più recenti segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti, nel corso delle ultime ore Google Maps ha finalmente iniziato a permettere agli utenti di inviare segnalazioni relative a incidenti e altri problemi di viabilità tramite CarPlay di Apple.

Google Maps: arriva il tasto per le segnalazioni con CarPlay

Già da diversi anni a questa parte Google Maps consente di segnalare incidenti e non solo, sia su Android che su iOS/iPadOS, mediante la pressione di un tasto dedicato, ma non si trattava di una feature fruibile dalla versione dell’app pensata per essere visualizzata sull’infotainment dell’auto.

Adesso, però, “big G” pre aver finalmente posto rimedio alla cosa. Su Reddit sono infatti comparse svariate segnalazioni che dimostrano per l’appunto che adesso, utilizzando Google Maps con CarPlay, per fare delle segnalazioni è sufficiente premere il pulsante apposito e poi scegliere una delle otto opzioni a disposizione relativa a incidenti, ingorghi, cantieri, strada/corsia chiusa, veicolo in avaria, ostacolo sulla carreggiata o autovelox. L’informazione viene corredata in automatico delle coordinate GPS, così che la mappa venga aggiornata con la posizione corretta.

Da notare che, curiosamente, per ora Android Auto resta escluso, anche se con ogni probabilità la feature non tarderà ad arrivare anche lì, visto e considerato che si tratta di una soluzione proprietaria del colosso di Mountain View.

Sempre restando in tema di risorse di proprietà di Google, ricordiamo che Waze, altra nota app di navigazione GPS acquisita anni addietro dall’azienda, mette a disposizione un’opzione per la segnalazione degli incidenti con sistemi auto già da diverso tempo a questa parte.