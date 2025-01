Google Maps: gli USA diventano un paese sensibile

Google ha comunicato che rispetterà l’ordine esecutivo firmato da Trump, quindi il Golfo del Messico e il Monte Denali verranno mostrati come Golfo di America e Monte McKinley su Maps (solo per gli utenti statunitensi). Secondo le fonti di CNBC, l’azienda di Mountain View ha aggiunto gli Stati Uniti all’elenco dei paesi sensibili.

Google ha spiegato che i nomi dei luoghi su Maps vengono spesso cambiati per rispettare le fonti governative ufficiali. Nel caso delle mappe visibili negli Stati Uniti, ciò avviene quando viene aggiornato il Geographic Names Information System (GNIS). Gli utenti di altri paesi vedranno ancora i nomi Golfo del Messico e Monte Denali.

Le fonti di CBNC hanno confermato un’altra novità. Gli Stati Uniti sono ora considerati un paese sensibile, una designazione riservata agli stati con governi repressivi e alle controversie di confine. L’elenco dei paesi sensibili include Cina, Russia, Iran, Iraq, Israele e Arabia Saudita.

I dipendenti che si occupano di Google Maps hanno ricevuto l’ordine urgente di cambiare i nome sulla mappa e di aggiungere Stati Uniti e Messico all’elenco dei paesi sensibili. Secondo CNBC, l’azienda di Mountain View avrebbe introdotto questa novità per seguire le decisioni politiche di Trump.

Un portavoce di Google ha sottolineato che la nuova classificazione indica unicamente la visualizzazione di un nome diverso in base al paese in cui si accede a Maps. Stamattina è arrivata un’altra dichiarazione ufficiale su X.

This report is misleading. “Sensitive” is simply used in our internal systems for countries that see different official names in Maps (like a different name for a body of water) — that’s all there is to it. This is common & includes dozens of countries. Adding the U.S. & Mexico…

