Strumento sempre più utilizzato in ambito scolastico per la didattica a distanza, il servizio Google Meet si arricchisce oggi di una novità dedicata espressamente alla registrazione delle lezioni online. L’aggiunta può tornare utile agli alunni che desiderano rivederle in un secondo momento, tornando sui passaggi più ostici al fine di comprenderli meglio.

Didattica a distanza: Meet e la registrazione delle lezioni

Ricordiamo che la possibilità di salvare una copia di riunioni e classi su Meet non è cosa nuova (consulta la nostra guida in merito). Ciò che fa oggi bigG è introdurre sulla piattaforma un’opzione attraverso la quale la funzione può essere abilitata per gli studenti. Di default è impostata su “Off”, sono chiamati a farlo gli amministratori.

Per avviare la registrazione sarà poi sufficiente selezionare il pulsante dedicato dal menu principale. Il file video generato viene posizionato nello spazio Drive dell’alunno. Questo il messaggio che compare, avvisando che è necessario ottenere il consenso da parte di tutti coloro presenti nel gruppo.

Registrare un incontro senza il consenso di tutti i partecipanti potrebbe essere illegale e perseguibile. Dovresti ottenere il consenso da tutti i partecipanti per registrare questo incontro, inclusi gli ospiti esterni e quelli che si sono uniti in ritardo.

Come si legge sulle pagine del blog ufficiale, la distribuzione della nuova funzionalità ha già preso il via, ma come sempre accade in questi casi potrebbero trascorrere fino a due settimane prima che risulti disponibile per tutti. Interessa in un primo momento esclusivamente chi è in possesso di un account Education Plus della suite Google Workspace (ex G Suite Enterprise for Education).