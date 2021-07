Google Meet e i filtri di cui nessuno aveva bisogno

La doppia natura business-consumer di Google Meet si manifesta oggi con l'introduzione di una feature inedita di cui forse non si avvertiva la necessità (o forse sì): i filtri. Risulta al momento disponibile esclusivamente nelle applicazioni mobile del servizio, su Android e iOS, ma pensiamo (e temiamo) possa arrivare presto anche sulla controparte desktop.

Preparatevi psicologicamente a riunioni con colleghi che si presentano con un gatto in testa o nelle vesti di un robot. Questo l'annuncio ufficiale diramato dal gruppo di Mountain View.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj

— Google (@Google) July 7, 2021