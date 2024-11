Google Meet: framing automatico per tutti

Gli utenti Google Workspace che fanno uso di Google Meet possono già da tempo fruire della funzione di framing automatico, la quale consente di centrare automaticamente il video prima di partecipare a una riunione, ma la novità è che adesso è stata resa disponibile per tutti.

Google Meet: inquadratura automatica per tutti gli utenti

In un post ufficiale sul blog, Google ha infatti annunciato che, dopo gli appunti automatici con Gemini, la funzione di inquadratura automatica di Google Meet, introdotta nel 2022 per gli utenti di Google Workspace, è ora disponibile per tutti gli utenti. Ciò include gli utenti personali dell’account Google, i clienti di Workspace e gli abbonati individuali di Workspace.

La funzione è particolarmente interessante in quanto evita agli utenti di perdere tempo cercando di centrarsi. La funzione agisce solo una volta durante una videochiamata, assicurando che non ci siano distrazioni di movimento. Google osserva che la funzione sarà attiva per impostazione predefinita e ha lo scopo di fornire pari visibilità per tutti i partecipanti.

Oltre a ciò, Google ha comunicato che la funzione di inquadratura automatica è ora estesa agli sfondi virtuali. Ciò significa gli utenti saranno continuamente centrati anche in caso di utilizzo di background virtuale, al fine di garantire che lo sfondo sia fisso, evitando distrazioni.

Gli utenti avranno altresì la possibilità di inquadrasi nuovamente in modo manuale scegliendo l’opzione apposita se non stanno utilizzando uno sfondo virtuale.

Da tenere presente che la funzione è attualmente in fase di lancio e dovrebbe essere completamente disponibile entro il 2 dicembre 2024.