È di nuovo tempo di novità per Google Meet, la piattaforma di Mountain View che in questo 2020 ha fatto registrare il maggior tasso di crescita per via della corsa all’adozione dei servizi dedicati a smart working, didattica a distanza e più in generale alla comunicazione da remoto. Ad annunciarle sono due post condivisi da bigG sul blog ufficiale di Workspace.

Due novità annunciate per Google Meet

La prima fa riferimento al cosiddetto Quick Access di Meet e alla sua integrazione in Calendar. Si tratta della caratteristica attraverso la quale è possibile stabilire se i partecipanti a un incontro possono unirsi immediatamente alla riunione non appena collegati oppure se devono prima attendere di ricevere un’autorizzazione dagli organizzatori. Questa feature è riservata agli account G Suite for Education ed Enterprise for Education, dunque all’ambito educativo.

La seconda novità, sempre resa nota attraverso il blog ufficiale, riguarda i sottotitoli in tempo reale mostrati durante riunioni e videochiamate. Sono ora disponibili in quattro nuove lingue: francese, tedesco, portoghese e spagnolo, quest’ultima sia per gli utenti residenti in Spagna sia per quelli che si trovano nei paesi dell’America Latina.

I sottotitoli live permettono agli utenti sordi o con problemi di udito, così come a quelli che parlano lingue differenti o a coloro che si trovano in ambienti rumorosi, di partecipare senza difficoltà agli incontri.

Come sempre il rollout impiegherà circa un paio di settimane per arrivare a interessare tutti gli utenti.