Google Meet si aggiorna, più emoji per le reazioni

Google ha annunciato che gli utenti di Meet possono finalmente accedere alla libreria completa di emoji per le reazioni. Finalmente si può celebrare la presentazione del proprio collega con un cuore pulsante, esprimere confusione con la faccina perplessa, o perché no, inviare un razzo quando qualcuno annuncia buone notizie.

Secondo Google, questo permette agli utenti di interagire con i contenuti, condividere feedback e complimenti e celebrare la cultura aziendale in modo più espressivo . L’idea di base è buona, più modi per esprimersi senza dover interrompere chi sta parlando.

Set completo di emoji su Google Meet, con alcuni limiti

La funzione è attiva di default per gli utenti di Google Meet, anche se gli amministratori possono modificare l’impostazione a livello di dominio, unità organizzativa o gruppo. Quindi se si lavora in un’azienda dove il reparto IT è particolarmente rigido, ci si potrebbe ritrovare ancora bloccati con le cinque emoji base mentre i propri colleghi in altri dipartimenti si divertono con l’intero arsenale emotivo.

Finché la funzione rimane attiva, è disponibile per gli utenti finali sia sul web che su Android. Gli organizzatori e i co-organizzatori delle riunioni hanno anche la possibilità di disattivare il selettore completo usando i controlli dell’organizzatore. Possono scegliere di mantenere l’attuale barra limitata, probabilmente per evitare che le riunioni degenerino in una cascata incontrollabile di emoji di gatti e pizza.

Le restrizioni

Google ha spiegato che questa funzione presenta alcune limiti. Ad esempio, l’hardware di Meet Rooms e gli spettatori dei live streaming possono ricevere e visualizzare le reazioni dal set esteso di emoji, ma non possono inviarle.

Gli utenti possono aggirare questa limitazione partecipando a una chiamata con la modalità companion da un dispositivo personale. Quindi se si vuole davvero mandare quella faccina con gli occhi a cuoricini mentre si è in una sala riunioni, si deve tirare fuori il telefono e unirsi alla chiamata anche da lì. Non è il massimo, ma…

iOS resta fuori (per ora)

Un altro limite importante, le reazioni dal set esteso non possono essere inviate su dispositivi iOS, come iPhone e iPad. Gli utenti Apple sono temporaneamente cittadini di serie B nel mondo delle emoji di Meet. Questa funzionalità sarà disponibile in un secondo momento , dice Google con quella vaghezza che non promette nulla di concreto. Tuttavia gli utenti iOS possono vedere le reazioni inviate da altri.

Un’altra restrizione, le emoji personalizzate dell’organizzazione non sono supportate. Quindi se la propria azienda ha creato una serie di emoji aziendali per celebrare un prodotto o la mascotte aziendale, rimarranno inutilizzate. Almeno per ora.

Per gli amministratori sui domini Rapid e Scheduled Release la funzione è già disponibile dal 6 novembre. Per gli utenti finali sui domini Rapid Release sarà implementata a partire dal 19 novembre. Quelli sui domini Scheduled Release potranno ottenerla a partire dal 9 dicembre.

La funzione sarà disponibile su Google Workspace for Business Standard e Plus, nonché su Enterprise Standard e Plus. Chi ha un piano base o personale, niente da fare. Le emoji complete sono un privilegio riservato a chi paga abbastanza per Google Workspace.