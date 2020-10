Google Meet con sondaggi e Q&A dall'8 ottobre

A partire da giovedì 8 ottobre gli utenti di Google Meet potranno far leva su due nuove caratteristiche del servizio: la prima riguarda la possibilità di organizzare sondaggi per raccogliere pareri su un determinato argomento, l’altra affianca una sessione Q&A all’interfaccia in cui si svolgono le riunioni.

Sondaggi e Q&A in arrivo su Google Meet

La sezione Pools farà esattamente quanto ci si attende: ospiterà sondaggi attraverso i quali sottoporre agli altri membri della riunione domande sull’oggetto dell’incontro con risposte predefinite e informazioni sui voti mostrate in tempo reale non appena vengono assegnati.

Il pannello Domande e Risposte servirà ad esempio agli studenti per chiedere chiarimenti agli insegnanti senza interrompere lo svolgimento delle lezioni, lasciando poi che il contributo rimanga a disposizione di tutti per la consultazione. Come si può vedere dallo screenshot qui sotto è prevista anche la possibilità di assegnare un “pollice in su” (o “like”) a ogni quesito.

Come scritto in apertura il rollout prenderà il via nella giornata dell’8 ottobre e stando a quanto reso noto impiegherà fino a 15 giorni per arrivare a completarsi. Entrambe le nuove funzionalità sono destinate ai meeting organizzati dagli utenti in possesso di un account G Suite di tipo Essentials, Business, Enterprise e Enterprise for Education, mentre non potranno essere sfruttate da quelli Basic, for Education e for Nonprofits.

Non faranno parte delle caratteristiche free di Google Meet. A tal proposito, ricordiamo che proprio nei giorni scorsi il gruppo di Mountain View ha confermato che le videochiamate illimitate rimarranno gratuite fino al marzo 2021.