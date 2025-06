Google Meet: arriva la traduzione in italiano inglese-italiano con l'AI

Molto presto, Google Meet sarà in grado di effettuare la traduzione vocale in tempo reale (o quasi), dall’inglese all’italiano e viceversa. L’annuncio è giunto questa mattina, in occasione dell’evento Google Cloud Summit Milano 2025 andato in scena nel capoluogo lombardo, a cui abbiamo partecipato.

Traduzione vocale in tempo reale su Google Meet

La funzionalità è già stata sperimentata con successo dall’inglese allo spagnolo. Ora i tempi sono maturi per aggiungere il supporto alla nostra lingua. Come prevedibile, a occuparsene è l’intelligenza artificiale. Questa la demo.

Il lancio è previsto entro le prossime settimane. La novità sarà messa a disposizione in un primo momento solo degli utenti consumer, poi il rollout arriverà a interessare anche l’ambito aziendale, con l’obiettivo dichiarato di supportare la collaborazione internazionale e migliorare l’efficienza dei team distribuiti a livello globale .

Uno dei punti di forza, come si può notare dalla clip, è rappresentato dalla capacità di effettuare traduzioni vocali durante le videochiamate di Google Meet con un ritardo minimo e mantenendo la cadenza e il tono dell’interlocutore. Il risultato è una conversazione naturale, anche se la voce è generata dall’AI.

In questo caso specifico, le innovazioni derivanti dall’ambito dell’intelligenza artificiale e le capacità avanzate di elaborazione degli algoritmi contribuiscono ad abbattere le barriere linguistiche. Questa la dichiarazione di bigG, affidata alle pagine del blog ufficiale.

Se da un lato il nostro impegno è rivolto a offrire sicurezza e controllo sui dati che consentano di superare gli ostacoli normativi, dall’altro pensiamo che l’innovazione possa contribuire ad abbattere anche altre barriere più comuni come quella linguistica.

Di recente, Google Meet si è arricchito di un’altra funzionalità che permette di condividere durante le riunioni un video catturato da un dispositivo esterno, fino alla risoluzione 1080p con un framerate di 30 fps. Inoltre, il servizio si appresta a dire definitivamente addio a Duo, dal mese di settembre.