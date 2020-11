Prosegue senza sosta il lavoro del gruppo di Mountain View su Google Meet con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio e continuare nel trend di crescita registrato da qualche mese a questa parte raggiungendo i 235 milioni di riunioni quotidiane. Oggi sul blog ufficiale di Workspace (ex G Suite) viene annunciata una nuova funzionalità dedicata espressamente a chi organizza e gestisce le riunioni.

Una novità per Meet che farà piacere agli insegnanti

È quella che permette di approvare o respingere tutte le richieste di ingresso con una sola azione. Una novità introdotta presumibilmente sulla base dei feedback raccolti, immaginiamo in primis dagli insegnanti alle prese con le lezioni online della didattica a distanza che ogni giorno e per ogni incontro si trovano costretti a gestire l’ingresso degli studenti.

Ora puoi accettare in una sola volta tutti coloro in attesa su Google Meet. Ammettere tutti i partecipanti o studenti insieme aiuta a limitare le interruzioni durante una videochiamata. Attenzione, solo l’organizzatore dell’incontro può vedere o approvare le richieste per unirsi al meeting.

Il rollout ha già preso il via ed è immediato, ma come sempre accade in questi casi potrebbe essere necessaria un’attesa di circa due settimane prima che la feature possa risultare disponibile per tutti.

Tra le altre novità introdotte di recente da Google in Meet quelle per cambiare lo sfondo durante le videochiamate, creare gruppi di lavoro separati, sottoporre sondaggi all’attenzione dei partecipanti e per la cancellazione del rumore automatica sui dispositivi mobile.