 Google Messaggi, in arrivo il cestino per gli SMS cancellati
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Messaggi, in arrivo il cestino per gli SMS cancellati

Google Messaggi avrà il cestino, che conserverà gli SMS cancellati per 30 giorni prima della cancellazione definitiva.
Google Messaggi, in arrivo il cestino per gli SMS cancellati
Informatica App e Software
Google Messaggi avrà il cestino, che conserverà gli SMS cancellati per 30 giorni prima della cancellazione definitiva.

Google ha deciso di prendere ispirazione da Gmail e introdurre un cestino temporaneo per i messaggi eliminati. Sì, proprio come il servizio di posta elettronica, ora anche gli SMS e i messaggi RCS avranno una seconda possibilità. Una zona grigia tra l’oblio e la redenzione.

Google Messaggi copia Gmail: in arrivo il cestino per gli SMS cancellati

Android Authority ha scovato i riferimenti al cestino nel codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi. Non c’è ancora un’interfaccia utente attiva, ma le stringhe di codice sono lì. Il concetto è semplice e copiato pari pari da Gmail. Quando si cancella un messaggio, invece di sparire nel nulla, finisce in un cestino, dove rimane per 30 giorni. Si ha un mese intero per ripensarci e recuperare quella conversazione.

L’archivio esiste da tempo, è possibile nascondere le conversazioni senza cancellarle, e rimangono lì indefinitamente finché non si eliminano manualmente. Ma se si preme “elimina”… Game over.

Gmail docet (finalmente). Il che è ironico considerando che Gmail e Messaggi sono entrambi prodotti di Big G, ma come si dice, meglio tardi che mai. Il sistema sarà identico: 30 giorni di grazia prima della cancellazione automatica. Abbastanza per accorgersi dell’errore, ma non così tanto da trasformare il cestino in un deposito dove si accumulano messaggi dimenticati per anni.

Quando arriverà il cestino?

E questa è la brutta notizia. La funzione è ancora in fase embrionale, perciò non arriverà domani, probabilmente nemmeno la settimana prossima, forse nemmeno il mese prossimo. Google ha l’abitudine di lavorare sulle funzioni per mesi, a volte anni, prima di lanciarle pubblicamente.

Chi cancella messaggi accidentalmente con regolarità allarmante, e onestamente, chi non lo fa almeno occasionalmente, si dovrà armare di pazienza. Il cestino arriverà quando arriverà, con i tempi misteriosi che solo Google conosce. Nel frattempo, meglio fare attenzione quando si tocca il pulsante elimina.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 28 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Adobe annuncia Firefly Image 5 e nuovi tool AI

Adobe annuncia Firefly Image 5 e nuovi tool AI
YouTube lancia 20 animazioni personalizzate per il pulsante like

YouTube lancia 20 animazioni personalizzate per il pulsante like
Meredith Whittaker (Signal): siamo obbligati ad usare AWS

Meredith Whittaker (Signal): siamo obbligati ad usare AWS
Google Home inventa fatti mai accaduti in casa, è colpa di Gemini

Google Home inventa fatti mai accaduti in casa, è colpa di Gemini
Adobe annuncia Firefly Image 5 e nuovi tool AI

Adobe annuncia Firefly Image 5 e nuovi tool AI
YouTube lancia 20 animazioni personalizzate per il pulsante like

YouTube lancia 20 animazioni personalizzate per il pulsante like
Meredith Whittaker (Signal): siamo obbligati ad usare AWS

Meredith Whittaker (Signal): siamo obbligati ad usare AWS
Google Home inventa fatti mai accaduti in casa, è colpa di Gemini

Google Home inventa fatti mai accaduti in casa, è colpa di Gemini
Tiziana Foglio
Pubblicato il
28 ott 2025
Link copiato negli appunti