Google Messaggi, in arrivo il cestino per gli SMS cancellati

Google ha deciso di prendere ispirazione da Gmail e introdurre un cestino temporaneo per i messaggi eliminati. Sì, proprio come il servizio di posta elettronica, ora anche gli SMS e i messaggi RCS avranno una seconda possibilità. Una zona grigia tra l’oblio e la redenzione.

Google Messaggi copia Gmail: in arrivo il cestino per gli SMS cancellati

Android Authority ha scovato i riferimenti al cestino nel codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi. Non c’è ancora un’interfaccia utente attiva, ma le stringhe di codice sono lì. Il concetto è semplice e copiato pari pari da Gmail. Quando si cancella un messaggio, invece di sparire nel nulla, finisce in un cestino, dove rimane per 30 giorni. Si ha un mese intero per ripensarci e recuperare quella conversazione.

L’archivio esiste da tempo, è possibile nascondere le conversazioni senza cancellarle, e rimangono lì indefinitamente finché non si eliminano manualmente. Ma se si preme “elimina”… Game over.

Gmail docet (finalmente). Il che è ironico considerando che Gmail e Messaggi sono entrambi prodotti di Big G, ma come si dice, meglio tardi che mai. Il sistema sarà identico: 30 giorni di grazia prima della cancellazione automatica. Abbastanza per accorgersi dell’errore, ma non così tanto da trasformare il cestino in un deposito dove si accumulano messaggi dimenticati per anni.

Quando arriverà il cestino?

E questa è la brutta notizia. La funzione è ancora in fase embrionale, perciò non arriverà domani, probabilmente nemmeno la settimana prossima, forse nemmeno il mese prossimo. Google ha l’abitudine di lavorare sulle funzioni per mesi, a volte anni, prima di lanciarle pubblicamente.

Chi cancella messaggi accidentalmente con regolarità allarmante, e onestamente, chi non lo fa almeno occasionalmente, si dovrà armare di pazienza. Il cestino arriverà quando arriverà, con i tempi misteriosi che solo Google conosce. Nel frattempo, meglio fare attenzione quando si tocca il pulsante elimina.