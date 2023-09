Google Messaggi come WhatsApp: supporto multi-dispositivo in arrivo

Una delle novità più importanti giunte negli ultimi anni per WhatsApp è il supporto multi-dispositivo, arrivato nel 2021 per permettere a chiunque di accedere al servizio di messaggistica su iOS, Android, macOS e Windows anche senza smartphone. Una feature essenziale, richiesta da tantissimi utenti e finalmente approdata per soddisfare una necessità cruciale. Ebbene, a breve la medesima feature dovrebbe arrivare su Google Messaggi, applicazione stock su Android che permette di inviare SMS e accedere a chat RCS con pochi tap su Android.

Anche Google Messaggi otterrà il supporto multi-dispositivo

Secondo quanto notato da AssembleDebug, infatti, nelle ultime iterazioni di Google Messaggi sono comparse stringhe di codice che permettono di configurare il servizio tramite account Google e numero di telefono su più dispositivi. In questo modo, gli utenti potranno leggere, inviare o ricevere messaggi mediante l’app anche su device terzi e non solo sullo smartphone principale. Si tratta di un approccio sensato, considerato che SMS e chat RCS sono collegate al proprio numero di telefono.

Dunque, nel momento in cui Google attiverà il supporto multi-dispositivo, gli utenti dovrebbero riuscire ad accedere a Google Messaggi su altri dispositivi come smartphone secondario, tablet Android e non solo, il tutto senza scambiare fisicamente la SIM. Non è chiaro il numero di device che la feature supporterà al lancio per la sincronizzazione dei messaggi, tantomeno le tempistiche di rilascio. Trattandosi però di un update essenziale per il servizio di messaggistica della Grande G, terremo gli occhi aperti per ogni novità.

