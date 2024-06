Google Messaggi: disattivando RCS addio conversazioni di gruppo

Google Messaggi è diventato l’alternativa ad altre applicazioni per comunicare. Questo grazie soprattutto al supporto del protocollo RCS.

Messaggio RCS cos’è

RCS (Rich Communication Services) è lo standard che abilita una serie di funzionalità avanzate in Google Messaggi, tra cui: indicatori di digitazione in tempo reale durante la chat, che mostrano quando l’altra persona sta scrivendo; conferme di lettura, per sapere se e quando un messaggio è stato letto; invio di immagini e video in alta qualità, senza comprimere la risoluzione; crittografia end-to-end per rendere le chat più sicure e private, e infine la possibilità di creare e partecipare a conversazioni di gruppo RCS tra più persone.

Disattivando RCS si viene rimossi dalle chat di gruppo

In precedenza, disattivando le chat RCS su Google Messaggi si perdeva l’accesso alle funzionalità avanzate come reazioni emoji e sondaggi, ma non si veniva rimossi dalle conversazioni di gruppo esistenti, che rimanevano disponibili in modalità SMS/MMS basic.

Tuttavia, nell’ultima versione beta dell’app è stato introdotto un avviso che segnala un cambiamento: disattivando le chat RCS in futuro si verrà rimossi completamente dai gruppi RCS esistenti, perdendo l’accesso alle relative conversazioni. Ciò perché i gruppi RCS, una volta disattivata questa funzione, non potranno convertirsi in SMS/MMS per limitazioni tecniche. Quindi l’utente verrà escluso.

In parole povere, se si vuole continuare a partecipare ai gruppi RCS creati in precedenza, è necessario tenere attiva l’opzione chat RCS, altrimenti si verrà rimossi da tali conversazioni di gruppo.

Google Messaggi: senza RCS, niente più conversazioni di gruppo!

Il messaggio elenca le funzionalità che non saranno più disponibili se si decide di disattivare RCS, tra cui i trasferimenti di foto e video di alta qualità, gli indicatori di input, le conferme di lettura, l’uso di WiFi o dati mobili e le conversazioni con Gemini. Inoltre, il messaggio dichiara formalmente che dopo 30 giorni si verrà eliminati da tutte le conversazioni di gruppo RCS.

In altre parole, se non si riattivano le chat RCS per un mese, si verrà rimossi in modo permanente dalle conversazioni di gruppo RCS a cui si partecipava precedentemente. Presumibilmente, una volta riattivato RCS si potrà essere reintegrati nei gruppi, ma non è ancora chiaro se sarà un processo automatico o meno.

Per ora questo avviso appare solo nella versione beta dell’app, non è noto quando verrà implementato nella versione stabile di Google Messaggi. Va precisato che disattivare RCS può essere utile quando si cambia smartphone, per evitare problemi di migrazione delle chat. Tuttavia bisogna poi riabilitarlo tempestivamente sul nuovo dispositivo, altrimenti dopo un mese si rischia l’esclusione dai gruppi, secondo questo nuovo sistema introdotto da Google.