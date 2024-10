Google Messaggi: immagini di profilo personalizzate

Negli ultimi tempi c’è un gran da fare attorno all’app Google Messaggi per Android. Nei giorni scorsi, ad esempio, il colosso di Mountain View ha annunciato che prossimamente sarà implementato una protezione contro le truffe avanzata, unitamente a varie altre novità. Adesso, invece, è stato scoperto che l’app potrebbe presto rendere più semplice personalizzare i contatti, impostando immagini di profilo a piacere.

Google Messaggi: più personalizzazione per le foto profilo

Attualmente, Google Messaggi non consente agli utenti di aggiungere un’immagine del profilo personalizzata ai propri contatti. L’app costringe tutti a vedere la foto dell’account Google quando il contatto viene aggiunto tramite i loro numeri di telefono.

La nuova funzionalità in fase di sviluppo che è stata da poco individuata consentirà però agli utenti di Google Messaggi di impostare immagini di profilo personalizzate per i loro contatti. La nuova funzione è stata individuata nella versione messages.android_20241018_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic dell’app Google Messaggi per Android e consente di scegliere tra l’immagine dell’account Google del contatto o un’immagine personalizzata da selezionare dalla memoria del device.

Per impostare l’immagine personalizzata è sufficiente toccare l’immagine del profilo del contatto e poi scorrere per passare da una foto dell’account Google a una memorizzata localmente. Se si desidera aggiungere una nuova immagine, bisogna scegliere l’opzione “Gestisci nell’app Contatti”.

La funzione aggiunge un maggiore grado di personalizzazione all’app Google Messaggi sulla piattaforma mobile del “robottino verde”, a cui mancava un’esperienza del genere, senza contare il fatto che la feature potrebbe tornare particolarmente utile per quei contatti che non hanno impostato un’immagine dell’account Google.