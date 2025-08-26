Google Messaggi, QR code per verificare l'identità dei contatti

A volte può capitare di avere il dubbio, mentre si chatta con qualcuno, che dall’altra parte non ci sia la persona che si pensa. Google ha deciso di trasformare la paranoia in una funzione concreta. Ora basta scansionare un codice QR per essere certi di parlare con chi si crede.

Google Messaggi, arriva la verifica dei contatti tramite QR code

Fino a ieri, verificare l’identità di un contatto su Google Messaggi significava confrontare un codice di 80 cifre. Ma chi lo ha mai fatto davvero?… La nuova funzione, attualmente in beta per alcuni fortunati utenti Android, sostituisce quella stringa infinita con qualcosa di molto più accettabile: un codice QR. La procedura rimane simile, toccare il nome del contatto, entrare nei dettagli, cercare l’opzione di verifica, ma invece di confrontare numeri fino alla nausea, ora basta semplicemente inquadrare uno schermo con la fotocamera.

Sembra assurdo dover verificare l’utente di un proprio contatto, ma in un mondo dove il phishing diventa sempre più sofisticato e i deepfake sempre più convincenti, questa pratica potrebbe diventare la prassi.

Le chiavi di verifica garantiscono che solo l’utente e il suo contatto possono leggere i messaggi RCS che ci si scambia , spiega Google. Il bello del QR code è proprio questo, rende tangibile qualcosa di astratto come la crittografia end-to-end.

Non serve capire come funziona la crittografia asimmetrica o cosa sia una chiave pubblica. Basta sapere che se i codici QR corrispondono, la conversazione è sicura.

Disponibilità

Google ha promesso che la funzione sarà disponibile per tutti i dispositivi con Android 9 o versioni successive. Considerando che Android 9 è uscito nel 2018, stiamo parlando della stragrande maggioranza degli smartphone in circolazione. È una mossa inclusiva che dimostra come Google voglia rendere la sicurezza accessibile, non un privilegio per chi ha l’ultimo modello.