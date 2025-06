Google Messaggi, si possono cancellare i messaggi già inviati

Chi non ha mai inviato un messaggio al momento sbagliato o alla persona sbagliata?… Google Messaggi ha finalmente risolto questo problema, con una funzione che molti aspettavano da tempo. Ora permette di cancellare i messaggi già inviati con l’opzione “Elimina per tutti”, proprio come fanno già da tempo WhatsApp e Telegram. E la bella notizia è che si ha molto più tempo di quanto ci si potrebbe aspettare per cambiare idea.

Google Messaggi salva dalle gaffe: ora si possono cancellare i messaggi inviati per errore

Per annullare l’invio del messaggio, basta tenere premuto sul messaggio che si vuole cancellare, toccare l’icona del cestino in alto e scegliere se eliminarlo solo per se stessi o per tutti i partecipanti alla conversazione. Quando si cancella un messaggio, al suo posto apparirà la scritta “Messaggio eliminato”.

All’inizio Google aveva annunciato una finestra di 15 minuti per rimediare ai propri errori, ma secondo Android Police, è possibile cancellare messaggi anche dopo 40 minuti dall’invio. Abbastanza per accorgersi della gaffe e correre ai ripari.

C’è però un limite importante. La possibilità di annullare un messaggio già inviato vale esclusivamente per le chat RCS, non per gli SMS tradizionali. Inoltre, si possono cancellare solo i messaggi inviati dopo l’attivazione della funzione, non quelli precedenti. Quando la funzione era in fase beta, era limitata alle chat di gruppo. Ora invece funziona sia nelle conversazioni individuali che in quelle di gruppo.

Le altre novità in arrivo

Con questo aggiornamento, Google introduce anche la possibilità di silenziare le notifiche di una chat per periodi specifici: 1 ora, 8 ore, 24 ore o per sempre. Inoltre, anche se la conversazione è silenziata, è possibile scegliere di ricevere comunque le notifiche nel caso si venga menzionati.

Per le chat di gruppo RCS arrivano anche icone personalizzabili e un’etichetta che mostra subito quali contatti hanno RCS attivo quando si crea un nuovo gruppo. Il roll out, come al solito, sarà graduale.