Google migliora l'esperienza di ricerca con un nuovo design

Nella medesima giornata in cui Google lancia Nearby Share su Windows, funzionalità che consente la condivisione rapida dei file tra dispositivi Android e computer con il sistema operativo di casa Microsoft, l’azienda di Mountain View prepara un altro cambiamento all’interfaccia del suo omonimo motore di ricerca al fine di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana, ovvero la cosiddetta quality of life.

Con l’obiettivo di integrare in maniera diffusa il design Material You all’interno di ogni servizio Google, gli sviluppatori hanno modificato i pulsanti di ricerca per le varie sezioni adattandoli al nuovo stile delle app firmate dalla Grande G.

Altro cambio di design in arrivo per Google

Come riportato originariamente da 9to5Google e ripreso anche da Android Police, grazie ai quali possiamo osservare lo screenshot sottostante, le varie sezioni come Immagini, Shopping, Video, News e Maps a partire da queste settimane vedrà il passaggio dalla visualizzazione a schede senza bordi alla visualizzazione “a pillole”, concepite nello stile del design proprietario Material You.

La più grande differenza è il dinamismo dell’estetica, accompagnata da un cambio di posizione delle varie voci a seconda del termine cercato e dalla tendenza online dell’argomento. Oltre a mostrare tutte le sezioni senza menu a comparsa, il motore di ricerca Google mostrerà anche suggerimenti di ricerca aggiuntivi al fine di perfezionare i risultati portati su schermo.

Finora, questa riprogettazione è stata implementata prevalentemente negli Stati Uniti; nel corso delle prossime settimane, invece, dovrebbe arrivare sia su dispositivi mobili, sia su Desktop in ogni parte del mondo. Non vanno esclusi malfunzionamenti iniziali in attesa che l’algoritmo ottimizzi i risultati di ricerca con lo stile inedito delle pillole di ricerca.