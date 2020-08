Google Mini ricondizionati in offerta: Ok Google

Gli sconti sugli Amazon Echo hanno abbattuto il prezzo per l’accesso alla famiglia degli assistenti Alexa (oggi un piccolo Echo Dot è disponibile per appena 39,99 euro), ma la corsa al ribasso ha portato il costo dei Google Mini ancora più in basso. Grazie all’opzione dei ricondizionati, inoltre, la sforbiciata diventa addirittura più ampia, scendendo ad appena 20.99 euro.

L’opzione dell’acquisto ricondizionato è sicuramente intelligente per chi abbia la semplice curiosità di assaggiare il funzionamento degli speaker intelligenti, ai quali chiedere l’ora, il meteo, un po’ di musica, una barzelletta, un’informazione al volo o per imporre comandi di gestione per le smart home.

Per un utile confronto valga la pena segnalare come gli Echo Dot ricondizionati non siano disponibili, mentre si trovano Amazon Echo di terza generazione a 57,99 euro: il costo sale, ma salgono anche le specifiche e l’esperienza audio disponibile: l’offerta, anche in questo caso, è da tenere in stretta considerazione.

Che si inizi con un “Alexa” o con un “Ok Google”, insomma, v’è la garanzia di prezzi di accesso sempre più alla portata di tutti, così da portare in casa uno strumento di utilità quotidiana con cui dialogare senza interazione manuale alcuna. Di qui, la bontà del ricondizionato: il merchant garantisce un prodotto di “grado A”, con invio immediato e con feedback del 100% a garanzia delle informazioni fornite.