Google: la modalità in Incognito non sarà più nascosta nel menu

La navigazione privata è essenziale per i molti utenti che si preoccupano della propria privacy online. La recente causa contro Google ha rivelato che l’azienda memorizzava dati anche in modalità Incognito. L’azienda ha ora accettato di cancellare questi dati, garantendo la riservatezza auspicata dal pubblico.

Questa misura è accompagnata da un metodo semplificato per accedere alla modalità in Incognito nell’applicazione di ricerca di Google. Attualmente, passare alla modalità di navigazione privata (con l’app) è un processo lungo e decisamente poco intuitivo. È necessario entrare nel menu, cliccare sull’icona del proprio profilo e solo dopo selezionare l’opzione per aprire una scheda in Incognito. Ma le cose potrebbero presto cambiare.

Google cancellerà i dati raccolti in incognito e semplificherà la navigazione privata

Android Authority ha individuato nella versione beta dell’app di Google un pulsante dedicato alla modalità in Incognito direttamente nella barra di ricerca, simile a quello di browser come Chrome o Firefox. Questa funzione, ancora in fase di test, potrebbe semplificare notevolmente la navigazione privata sull’applicazione.

Nella versione beta 15.26.34.29.arm64 dell’app Google, questo pulsante compare non appena l’utente inizia a digitare nella barra di ricerca, rendendo molto più semplice e immediato passare alla navigazione privata.

Con il nuovo pulsante incorporato nella barra di ricerca, alcuni utenti che stanno testando la versione beta possono già attivare la modalità in Incognito con un solo tocco, non appena desiderano fare una ricerca privata. In questo modo, la modalità di navigazione privata è finalmente facilmente accessibile a tutti gli utenti, senza dover perdere tempo o consultare guide per trovarla nascosta nei meandri dei menu.

Nuovo look per l’interfaccia dell’app di Google search

Oltre a questa nuova funzione, Google sta cercando di semplificare l’interfaccia della sua applicazione di ricerca. Nella stessa versione beta, il testo sotto le icone delle schede nella parte inferiore dello schermo è stato rimosso. Di conseguenza, gli utenti non vedranno più etichette come Home, Search o Saved.

Questo cambiamento ha lo scopo di ripulire l’interfaccia, anche se non è chiaro se queste modifiche saranno incluse nella versione stabile dell’applicazione. Le funzioni di test potrebbero non essere implementate a seconda del feedback degli utenti beta e della decisione finale di Google, che come al solito, ha sempre l’ultima parola.