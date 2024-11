Google mostra per sbaglio Jarvis, l'AI che naviga da sola sul web

Gli agenti di intelligenza artificiale in grado di navigare sul web e di svolgere compiti autonomi stanno iniziando ad affacciarsi. Qualche settimana fa, Anthropic ha rilasciato un prodotto molto simile a Jarvis, “Computer Use“. La nuova versione di Claude 3.5 Sonnet, infatti, è in grado di eseguire in modo completamente autonomo diverse azioni umane, come spostare il mouse, cliccare i pulsanti e persino digitare il testo.

Senza contare il recente lancio di ChatGPT Search, che consente all’intelligenza artificiale di ChatGPT di cercare informazioni online in tempo reale. Questi sistemi automatizzati possono eseguire azioni senza la supervisione umana, facendo risparmiare agli utenti tempo prezioso (almeno in teoria).

Google ora sta per fare un ulteriore passo avanti con Jarvis AI, il suo assistente di navigazione autonomo.

Rivelato per errore Jarvis, l’AI di Google per navigare al posto dell’utente

Di recente Google ha erroneamente caricato una versione preliminare di Jarvis AI sul Chrome Web Store, presentandolo come “un utile compagno che naviga sul web con voi“. Sebbene il prototipo sia stato rapidamente rimosso, alcuni utenti hanno potuto vedere questa descrizione prima che venisse cancellata. Previsto per il lancio a dicembre, Jarvis consentirà di delegare compiti come lo shopping online, la ricerca di occasioni e persino la prenotazione di voli senza la necessità di un intervento umano.

Jarvis AI di Google automatizza la navigazione online e gestisce le attività di Chrome

Jarvis AI è progettato per automatizzare la navigazione online. Ad esempio, l’assistente può eseguire ricerche complesse, trovare i prezzi migliori o organizzare un intero viaggio per l’utente. La tecnologia introduce un modo di navigare senza sforzo, in cui gli utenti di Chrome possono liberarsi delle attività online ripetitive, lasciando che sia l’intelligenza artificiale a gestire l’intero processo. Google prevede di lanciare ufficialmente Jarvis AI a dicembre 2024. E allora che succederà? Finiremo per non aver più bisogno di fare le ricerche da soli?