Google Nest Hub: un modulare in arrivo nel 2022?

Sino ad oggi, Google ha realizzato tre smart display Nest Hub e l’attuale gamma è costituita da quello di seconda generazione e dalla variante Max immessa sul mercato da ormai tre anni a questa parte. Tra non molto, però, la serie potrebbe arricchirsi con l’arrivo di un nuovo dispositivo della categoria, ma diversamente da quanto proposto sino a questo momento sarà di tipo modulare.

Google Nest Hub: arriva il modello simil-tablet

Per il momento, sia ben chiaro, non vi è nulla di confermato in via ufficiale da parte di Google, motivo per cui si tratta ancora di indiscrezioni e in quanto tali potrebbero non trovare effettiva applicazione, ma pare proprio che il “colosso delle ricerche in Rete” abbia intenzione di lanciare entro il 2022 un nuovo Hub costituito da un tablet e da una base con altoparlante integrato, al quale poter essere agganciato per l’impiego nell’ambito di una smart home più convenzionale.

La decisione di adottare una soluzione del genere sarebbe derivante dal fatto che nel tempo Google ha sempre cercato di arricchire il più possibile l’interfaccia dei propri Nest Hub con svariate funzionalità, alcune delle quali indicate più per un tablet che per uno smart display, come ad esempio la possibilità di usare app e giochi, sebbene proposti ancora in versione Web, e le migliore apportate al browser integrato.

Non è chiaro, però, quale potrebbe essere il sistema operativo da adottare: Chrome OS sarebbe probabilmente troppo pretenzioso in termini di consumi energetici, lo stesso dicasi per Android. Fuchsia OS sarebbe sarebbe quindi la scelta più appropriata.