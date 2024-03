Google: nuova funzione per migliorare l'esperienza di shopping online

Google ha appena annunciato l’introduzione di un aggiornamento che renderà più facile per gli utenti trovare risultati di shopping personalizzati. La nuova funzione consentirà di valutare diversi prodotti per ottenere consigli di stile durante l’acquisto di abbigliamento, scarpe e accessori.

Questo aggiornamento arriva in un momento in cui Big G si trova a competere con colossi dell’e-commerce come Amazon e Walmart, che hanno già rilasciato funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per rivaleggiare con le capacità di shopping di Google.

Come funziona la nuova sezione “consigli di stile” di Google

Quando si effettua una ricerca su Google, ad esempio “polo da uomo”, viene visualizzata una nuova sezione denominata “consigli di stile“. In questa sezione, è possibile valutare le opzioni con un pollice in su o un pollice in giù, oppure utilizzare un gesto di scorrimento simile a quello di Tinder per esprimere la propria preferenza. Se un prodotto non convince, è possibile saltarlo. Dopo aver valutato una selezione di prodotti, Google mostrerà risultati personalizzati da analizzare.

Se la ricerca non ha prodotto i risultati desiderati, Google offrirà la possibilità di valutare ulteriori articoli e visualizzare ancora più opzioni. Le preferenze espresse dagli utenti verranno memorizzate, in modo che le future ricerche, ad esempio di polo da uomo, mostrino consigli di stile basati sui gusti precedentemente indicati.

Nel caso in cui si sia dato erroneamente un pollice in su a un prodotto non gradito o si desideri semplicemente disattivare i risultati di shopping personalizzati, è possibile gestire le preferenze toccando il menu a tre punti accanto a un risultato e navigando verso le opzioni di personalizzazione nel pannello “Informazioni su questo risultato“.

Disponibilità e impatto sulla shopping experience

La nuova funzione è attualmente disponibile per tutti gli acquirenti statunitensi che utilizzano i browser mobili e l’app di Google. Non è ancora stato specificato quando e se l’azienda intenda estendere la funzione ad altri Paesi.

Google ha rivelato che le persone effettuano acquisti sulla piattaforma più di un miliardo di volte al giorno, visualizzando oltre 45 miliardi di prodotti nei risultati di ricerca. L’azienda afferma inoltre di aggiornare più di due miliardi di inserzioni ogni ora con le ultime informazioni su prezzi, disponibilità in magazzino e dettagli di spedizione.