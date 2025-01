Google: nuove funzionalità AI in arrivo, Pichai stuzzica i fan

Il 2025 è appena iniziato, ma Sundar Pichai non perde tempo. Il CEO di Google, in una mail ai dipendenti, ha anticipato l’arrivo di nuovi prodotti e funzionalità AI nei prossimi mesi. I dettagli sono ancora top secret.

Pichai anticipa nuove funzionalità AI di Google nei prossimi mesi

Prima di guardare avanti, Pichai ha fatto il punto sul 2024, un anno memorabile per Google. Gemini 2.0, Willow, Veo 2 e tante innovazioni su Search, YouTube, Cloud, Android e Pixel hanno entusiasmato gli utenti. Merito della leadership di Google nell’AI e nell’approccio “full stack”, sottolinea il CEO.

Ma è il futuro che fa brillare gli occhi a Pichai. Nelle ultime settimane ha passato in rassegna le demo dei prodotti in rampa di lancio e non sta più nella pelle. Niente spoiler, ma il messaggio è chiaro: il 2025 sarà un altro anno di grandi novità per Google.

Intanto, Big G ha già fatto un primo passo con “Daily Listen“, il podcast personalizzato in fase di test su Search Labs. E non siamo che all’antipasto.

Gemini 2.0 Flash quasi pronto, NotebookLM Plus e Gemini ovunque

A gennaio, gli sviluppatori potranno mettere le mani su Gemini 2.0 Flash, la versione stabile della piattaforma. Nell’app Gemini, invece, la modalità “Experimental” lascerà il posto a funzionalità complete. E chissà cosa si cela dietro la misteriosa “2.0 Experimental Advanced” per gli abbonati paganti.

Gli abbonati a Google One riceveranno presto NotebookLM Plus, mentre Gemini 2.0 sbarcherà su altri prodotti Google, a partire dagli AI Overview su Search. Insomma, un inizio d’anno col botto.

E con il Google I/O di maggio all’orizzonte, c’è da scommettere che Pichai e soci abbiano in serbo altre sorprese. D’altronde, come sottolinea il CEO, questo è un momento cruciale: la tecnologia evolve alla velocità della luce e Google non può permettersi di restare indietro.

Solidarietà per gli incendi in California

Nella mail, Pichai ha anche espresso vicinanza ai dipendenti colpiti dai devastanti incendi in California del Sud. Google ha avviato un programma di donazioni e la sua fondazione sosterrà gli sforzi di soccorso e ricostruzione.