Google, nuovo aggiornamento SEO di novembre 2024

Google aggiorna regolarmente i suoi algoritmi attraverso i Core Update. Questi hanno luogo più volte all’anno, il più delle volte in primavera, estate e autunno. Qualche giorno fa, Big G ha lanciato il terzo Core Update del 2024, dopo quelli di marzo e agosto. L’aggiornamento influenzerà il modo in cui Google classifica le pagine dei siti web nei risultati di ricerca.

Il colosso di Mountain View vuole migliorare l’esperienza dell’utente premiando i contenuti autorevoli e realmente utili, anziché quelli pensati esclusivamente in ottica SEO. L’algoritmo non penalizzerà direttamente i siti, ma eseguirà una “riassegnazione” dei fattori di ranking. L’obiettivo dichiarato sull’account LinkedIn di Google Search Central, è dare visibilità ai contenuti autentici.

I settori più sensibili sono quelli medico e finanziario. Google applicherà un rigoroso controllo E-E-A-T (Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness) su queste pagine, influenzando notevolmente la visibilità di siti YMYL (Your Money or Your Life).

Le conseguenze di un aggiornamento degli algoritmi di Google Search sono sempre difficili da prevedere. Le azioni intraprese dall’azienda non sono dettagliate, rendendo i Core Update piuttosto misteriosi. “In generale, la maggior parte dei siti non deve preoccuparsi dei core update e non si renderà nemmeno conto che ne è stato applicato uno“, spiega Google in un post sul blog. Tuttavia, alcuni siti web possono notare differenze nel traffico e fluttuazioni nelle posizioni dei risultati di ricerca. Se si nota questo tipo di cambiamento, l’azienda di Mountain View offre una serie di consigli:

Innanzitutto, aspettare che l’aggiornamento sia stato completamente distribuito (in genere richiede due settimane).

Attendere una settimana dalla fine dell’aggiornamento prima di lanciare le analisi in Search Console. La settimana in questione va poi confrontata con quella precedente al roll-out, per individuare eventuali cambiamenti.

Se si notano lievi cali di posizione, Google sconsiglia di adottare misure drastiche e di modificare i contenuti.

Se si osservano cali di posizione significativi, è necessario effettuare un’analisi più approfondita.

La cosa migliore, è tenere sotto controllo le statistiche per valutare l’impatto sul proprio sito. Per anticipare o reagire efficacemente ai prossimi aggiornamenti del Core, è bene consultare anche i consigli di Google, in particolare quelli aggiornati su Search Central.