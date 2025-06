Google Pixel 10: importante uprgrade per gli altoparlanti

Ad agosto verrà lanciata la nuova gamma di smartphone Google Pixel 10, o almeno così dovrebbe essere come da tradizione, ma nel frattempo stanno venendo diffuse interessanti indiscrezioni riguardo le specifiche dei device. A tal proposito, nelle scorse ore è emerso che i modelli della serie potranno contare su altoparlanti aggiornati e più performanti che mai.

Google Pixel 10: notevoli migliorie per gli altoparlanti

La serie Google Pixel 9 aveva già altoparlanti abbastanza buoni, ottenendo il massimo dei voti nei benchmark degli speaker audio l’anno scorso. Pertanto sapere di un upgrade su tale fronte diventa ancora più interessante.

Partendo dal presupposto fondamentale che Google non sta adottando il Dolby Atmos sui Pixel 10, il che non è una sorpresa poiché sempre più smartphone sembrano metterlo da parte ultimamente, ad eccezione dei Samsung Galaxy S25, gli speaker audio della nuova gamma di smartphone di “big G” porteranno in dote notevoli migliorie che, sebbene al momento non meglio precisante, riuscirà a notare praticamente chiunque, anche chi non si reputa un esperto in tale ambito.

Volendo avanzare qualche ipotesi, Google potrebbe aver lavorato non solo sull’hardware, ma anche sulla dimensione e sul posizionamento degli altoparlanti per una resa ottimale.

Tra le altre novità che dovrebbero arrivare con i Google Pixel 10 si parla di migliorie per i video, in special modo per la stabilizzazione delle immagini, e nuove colorazioni per la scocca. Ovviamente ci saranno pure molteplici altri cambiamenti sotto la scocca attualmente ancora celati. Il design, invece, dovrebbe restare invariato o quantomeno non subire particolari rivoluzioni rispetto a quanto attualmente proposto.