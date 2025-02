Google Pixel 10: conferme sui modelli in arrivo

I nuovi smartphone Google Pixel 10 dovrebbero essere annunciati in estate, come di consueto per il colosso di Mountain View, ma già hanno iniziato a circolare interessanti indiscrezioni in merito alla nuova gamma di device. Più precisamente, sono stati da poco scoperti quelle che saranno le varianti esatte previste da Google.

Google Pixel 10: ecco tutti i modelli in arrivo

Infatti, i Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e 10 Pro Fold sono stati registrati sul database GSMA. Al momento, manca ancora il Pixel 10a, ma considerando che il suo debutto dovrebbe avvenire nel 2026 il fatto che al momento sia assente appare come una cosa del tutto normale.

Dalla consultazione della documentazione è altresì possibile apprendere i numeri modello, riportai di seguito.

Pixel 10: GLBW0 e GL066

Pixel 10 Pro: G4QUR e GN4F5

Pixel 10 Pro XL: GUL82

Pixel 10 Pro Fold: GU0NP

Queste registrazioni nel database di GSMA indicano chiaramente che “big G” sta finalizzando le varie approvazioni normative per i suoi smartphone di prossima generazione, andando a confermare non solo l’esistenza della nuova serie Pixel, ma anche che il momento del lancio ufficiale si avvicina sempre di più.

Da tenere presente che tra le principali novità attese per la nuova gamma di smartphone vi è il processore Google Tensor G5, la cui realizzazione è stata affidata a TSMC. La speranza è quella che sia in grado di garantire miglioramenti significativi non solo in termini di prestazioni, ma anche di efficienza energetica, avvicinandosi il più possibile a quanto viene offerto dalle CPU di punta che vengono prodotte da Qualcomm.