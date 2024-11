Google Tensor G5: primo avvistamento della CPU dei Pixel 10

I Pixel 10 dovrebbero essere alimentati dal Google Tensor G5. Ma quali saranno le prestazioni e le caratteristiche del prossimo processore della futura gamma di smartphone Google? Per scoprirlo con certezza è ancora presto, ma di certo le informazioni da poco emerse online consentono di farsi un’idea quantomeno sommaria della cosa.

Google Tensor G5: 1.323 punti nei test single core e 4.004 punti nei test multi-core

Nelle scorse ore, infatti, nel database del popolare test benchmark Geekbench ha fatto la sua apparizione quella che dovrebbe essere questa nuova CPU.

Nel database, il processore in questione viene definito “Google Frankel” e i risultati ottenuti sono pari a 1.323 punti nei test single core e 4.004 punti nei test multi-core.

Si tratta di punteggi inferiori rispetto a quelli di Google Tensor G4, per cui è cosa assai improbabile che possano essere in grado di competere con quelli delle prossime CPU di punta di Qualcomm e MediaTek, vale a dire Qualcomm Snapdragon 8 Elite e MediaTek Dimensity 9400.

Per il resto, stando a quanto è possibile apprendere sempre dalla consultazione del database di Geekbench, Google Tensor G5 dovrebbe vantare un singolo core dedicato alle prestazioni elevate a 3,40 GHz, unitamente a cinque core a 2,86 GHz e due core a basso consumo a 2,44 GHz. Per la GPU, invece, la scelta dovrebbe essere caduta su una Imagination Technologies PowerVR D-Series DXT-48-1536.

I risultati ottenuti potrebbero suggerire che il chip si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale, motivo per cui in futuro i punteggi potrebbero aumentare. Ad ogni modo, non è neppure da escludere l’ipotesi che Google abbia deciso di dare priorità all’efficienza invece che alle prestazioni.