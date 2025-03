Google Pixel 10: nuovo assistente AI Pixel Sense

I futuri smartphone Google Pixel 10 dovrebbero integrare il nuovo ed esclusivo assistente AI denominato Pixel Sense. In precedenza era già stato identificato con il nome di Pixie, ma ora è emersa la nuova denominazione e sono state forniti anche alcuni dettagli rugando quelle che saranno le funzioni che sarà in grado di offrire.

Google Pixel 10 con Pixel Sense

A scoprire il tutto è stata la redazione di Android Authority, facendo sapere che Pixel Sense sarà un assistente avanzato on-device, per cui dati e informazioni personali non saranno archiviati su server esterni e rimarranno all’interno dello smartphone.

Oltre a ciò, il nuovo assistente sarà probabilmente basato su Gemini Nano, offrirà un’esperienza altamente personalizzata in base a ciò che viene fatto sul dispositivo e sfrutterà le informazioni provenienti da altre app Google: Calendario, Chrome, Contatti, Documenti, File, Gmail, Note di Keep, Maps, Messaggi, Telefono, Foto, Aurelius (una presuntanovità in arrivo), Registratore, Screenshot, Wallet, YouTube Music e YouTube.

Dovrebbe pure essere capace di elaborare file multimediali, inclusi testi, immagini, contenuti generati dall’AI e i relativi metadati e gli screenshot.

Viene poi fato sapere che Pixel Sense offrirà suggerimenti predittivi personali, prendendo appunti per suggerire dati personali come luoghi, prodotti e nomi proprio quando se ne ha necessità, e potrà completare attività più velocemente, imparando come viene usato lo smartphone per aiutare a completare attività e routine più rapidamente. Inoltre, sarà capace di adattarsi agli interessi dei singoli utenti, apprendendo quali argomenti sono importanti e continuando ad evolversi.