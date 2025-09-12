Google Pixel 10 Pro XL è tra gli smartphone più riparabili del 2025

Il nuovo Google Pixel 10 Pro XL a cui sono stati tolti i veli lo scorso mese in occasione è tra gli smartphone con il più elevato grado di riparabilità del momento. Lo si apprende dal teardown di JerryRigEverything, il cui video visibile dopo il salto mette ben in evidenza come Google si sia data un gran da fare con lo smartphone in questione sotto questo punto di vista.

Google Pixel 10 Pro XL: ripararlo è facilissimo

Dallo smontaggio del dispositivo è infatti emerso, in particolare, che sostituire il display o la batteria del Google Pixel 10 Pro XL, vale a dire i componenti maggiormente soggetti a rotture o a usura, è molto più facile che in passato.

Per quel che concerne lo schermo, è sufficiente smontare quest’ultimo, senza dover intervenire su tutti i componenti come invece avviene su molti dispositivi della concorrenza. Per cui, per chi ha un minimo di manualità con la suddetta operazione diventa un vero e proprio gioco da ragazzi.

Relativamente alla sostituzione della batteria, dopo aver rimosso la copertura posteriore alla classica maniera, è sufficiente togliere qualche vite e qualche connettore e poi tirare le due linguette ai lati del componente, che sono sufficientemente grandi e oppongono la giusta resistenza. Sul Pixel 9 Pro XL, invece, la situazione era decisamente differente, con la batteria che era incollata al telaio con un adesivo eccessivamente efficiente e con le linguette per facilitarne la rimozione che erano inadeguate.

Per JerryRigEverything, dunque, il nuovo smartphone di “big G”in versione XL è con ogni probabilità quello più facilmente riparabile di questo 2025.