Google Pixel 10: scatto delle macro con due fotocamere

I Google Pixel 10 porteranno in dote una feature decisamente interessante in fatto di fotografia: consentiranno di scattare delle macro con due fotocamere posteriori. La fotografia macro non è un qualcosa che tutti usano su base quotidiana, questo è un dato di fatto, ma essendo i Pixel degli smartphone top di gamma è sicuramente lecito attendersi delle funzionalità più particolari e degne della categoria.

Google Pixel 10: macro con due fotocamere

Andando maggiormente nello specifico, in base a quanto emerso nelle ultime ore, con i Google Pixel 10 le macro potranno essere scattate sia dalla fotocamera ultra wide che dal teleobiettivo, a seconda di quale si presta meglio alla circostanza, e a decidere sarà lo smartphone stesso, affinché pure chi non ha competenze di fotografia possa ottenere il risultato migliore.

Tra i discriminanti vi sarà la distanza di messa a fuoco, visto e considerato che quella del teleobiettivo è maggiore di quella dell’ultra wide, pertanto la distanza tra lo smartphone e il soggetto potrà far propendere il Pixel a utilizzare l’una o l’altra.

Da tenere presente che la quasi totalità degli smartphone di fascia media e alta del mercato consente di scattare foto macro usando l’obiettivo ultra grandangolare.

Attualmente non è chiaro se la novità andrà a interessare tutti i device della gamma Google Pixel 10 o solo alcuni di essi, ma di certo sarà possibile saperne di più nel corso dei prossimi giorni. Un altro pruno da chiamare è se la feature sfrutterà o meno l’intelligenza artificiale, tenendo conto che è ormai diventata parte imprescindibile della quasi totalità delle funzioni degli smartphone di ultima generazione.