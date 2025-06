Google Pixel 10: sensore di impronte digitali ancora più veloce

Apparentemente la gamma Google Pixel 10 sembra essere quasi identica alla gamma Pixel 9 attualmente ancora in carica, ma il colosso di Mountain View sembra aver apportato molteplici miglioramenti sul fronte hardware e ad essere coinvolto pare essere anche il sensore di impronte digitali.

Google Pixel 10: sensore di impronte digitali più veloce che mai

Andando più nello specifico, l’anno scorso Google ha finalmente aggiunto un sensore di impronte digitali a ultrasuoni. Questo è un upgrade di rilievo rispetto al sensore ottico che si trova nei modelli precedenti, in quanto è più sicuro, più veloce e funziona meglio quando le dita sono bagnate.

Per la sua nuova serie di smartphone, però, Google ha deciso di aggiornare nuovamente il sensore di impronte digitali che diventerà ancora più veloce.

Purtroppo non vengono forniti maggiori dettagli, per cui è al momento impossibile sapere se questo incremento della velocità sia dettato dall’adozione di un nuovo hardware, da quella di un nuovo algoritmo o da altri fattori. Ad ogni modo, considerando che il lancio della nuova serie di smartphone di “big G” dovrebbe avvenire nella prima metà di agosto, non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo per ottenere nuove e più dettagliate informazioni.

Ovviamente, Google manterrà ancora il riconoscimento facciale, che in realtà è più sicuro che su altri smartphone Android, ma non così sicuro come quello che Apple offre con il Face ID. Dal Pixel 8, il riconoscimento facciale di Google ha supportato l’autenticazione di classe 3, che è abbastanza sicura da utilizzare per le app bancarie e questo corso continuerà con la serie Pixel 10.