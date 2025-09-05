Google Pixel 10: sostituire la batteria è più facile

Per i suoi dispositivi Google punta sempre di più sulla possibilità di consentire agli utenti di effettuare riparazioni in autonomia. A confermare questa tendenza arriva adesso il teardown del recentissimo Google Pixel 10, il quale evidenzia l’adozione di soluzioni concepite per agevolare la sostituzione della batteria e semplificare l’intervento sui componenti interni.

Google Pixel 10: nuovo sistema di rimozione della batteria

A occuparsi dello smontaggio dello smartphone è stato il team di iFixit, documentando il tutto con il seguente video. Come visibile, il nuovo Google Pixel 10 riprende la filosofia introdotta lo scorso anno con un design a doppio ingresso. La scocca posteriore può essere rimossa senza l’uso di fonti di calore per ammorbidire l’adesivo, cosa che riduce i rischi di danneggiare i componenti durante l’apertura.

Si apprende poi che per sostituire esclusivamente la batteria non occorre rimuovere il display, il che rappresenta un notevole vantaggio rispetto a molte altre soluzioni appartenenti alla fascia alta del mercato. Inoltre è stato introdotto un nuovo meccanismo con un design definito “pull jacket”: si tratta di una linguetta verde che richiede una trazione decisa per liberare la batteria dall’adesivo sottostante.

Il teardown consente altresì di osservare altri elementi interni del dispositivo, tra cui il processore Tensor G5. Si evidenzia pure l’adozione di viti che utilizzano il formato T3 Torx Plus, uno standard che favorisce uniformità e facilita l’operazione di smontaggio per chi è in possesso della strumentazione idonea.

La valutazione complessiva al Google Pixel 10 data da iFixit ha è pari a un punteggio di 6 su 10 in termini di riparabilità. Si tratta di un risultato provvisorio e che va a collocarsi nel mezzo, che riconosce i progressi fatti, ma che lascia spazio ancora a qualche miglioramento.