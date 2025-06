Google Pixel 11: chip Tensor G6 a 2nm di TSMC

È ormai da molto tempo che Google dispone di una componentistica all’avanguardia e auto-prodotta. Ad essere particolarmente degno di nota è tuttavia il SoC che alimenta le prestazioni degli smartphone dell’azienda, il Google Tensor. A tal proposito, a quanto pare, però, con i Google Pixel 11 verrà fatto un enorme balzo in avanti, con l’avvento del chip Tensor G6 a 2nm di TSMC.

I Google Pixel 11 useranno un SoC con tecnologia mai vista prima

Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, l’anno prossimo la serie Google Pixel 11 potrebbe essere alimentata da un processore Tensor G6 costruito da TMSC utilizzando il suo nodo di processo a 2 nanometri. Detta in altri termini, i nuovi Google Pixel 11 saranno i primi smartphone al mondo a sfruttare questa tipologia di processo applicativo a 2 nm.

Ma che cosa significa per l’utente finale l’adozione di un processo a 2 nm? In buon sostanza, numeri di nanometri più piccoli di solito si traducono in più transistor imballati nello stesso spazio. Una maggiore densità di pixel si traduce in prestazioni più elevate. Inoltre, più piccolo è il chip, più efficiente dal punto di vista energetico dovrebbe essere. Tutto ciò potrebbe pertanto consentire un’elaborazione dell’intelligenza artificiale ancora più veloce, una maggiore durata della batteria ed esperienze più fluide sugli smartphone Pixel.

Ovviamente occorre tenere a mente che per il momento da parte di Google non vi è nulla di confermato ufficialmente, pertanto le informazioni in questione, essendo delle indiscrezioni, potrebbero alla fine rivelarsi non veritiere o comunque sia imprecise.