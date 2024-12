Google Pixel 6 e 7: due anni di aggiornamenti software extra

Chi possiede ancora uno smartphone appartenente alla gamma Google Pixel 6 o Google Pixel 7, sarà senz’altro felice di sapere che Google ha confermato ufficialmente due anni di aggiornamenti software extra. In base a ciò, ai device coinvolti verranno offerti ben cinque anni di aggiornamenti per il sistema operativo Android, che possono comprendere update per la sicurezza, ma anche funzioni aggiornate e/o inedite.

Google Pixel 6 e 7: supporto software esteso a cinque anni

Google parla espressamente di cinque anni a partire dalla data di introduzione sul Google Store negli Stati Uniti. In base alla nuova policy, dunque, i dispositivi della serie Pixel 6 riceveranno Android 17 come ultimo aggiornamento del sistema operativo, mentre in teoria avrebbero dovuto terminare la propria carriera con Android 15. La serie Pixel 7, invece, riceverà Android 18 come ultimo aggiornamento del sistema operativo.

Considerando il fatto che i Pixel 6 e i Pixel 7 rappresentano ancor oggi dei device abbastanza diffusi e fruibili senza il benché minimo problema, a patto di essere dispositivi a scendere a qualche compromesso, si tratta indubbiamente di una grandiosa notizia.

Da tenere presente che inizialmente a tutti i device della serie Pixel 6 e a quelli della serie Pixel 7 erano stati garantiti tre anni di aggiornamenti. Per fare un confronto, Samsung ha introdotto il Galaxy S21 con quattro anni di aggiornamenti software e ora offre sette anni di aggiornamenti software per i device idonei. La serie Pixel 8 dello scorso anno ha debuttato con un’impressionante policy di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, che continua anche con la serie Pixel 9 di quest’anno.