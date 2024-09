Google Pixel 7a oggi è tuo a soli 359€ su Amazon

Con Amazon le sorprese non finiscono mai. Grazie alle sue offerte a tempo puoi acquistare prodotti di altissima qualità a un prezzo davvero competitivo. Proprio in questo momento ti sta aspettando il Google Pixel 7a. Non sappiamo quanto durerà la promozione, ma ora è certo che lo acquisti a soli 359€.

Un’occasione davvero golosa per questo smartphone dalle caratteristiche interessanti. Dotato di 128GB di ROM, è perfetto se cerchi la fluidità di uno smartphone con Android puro e un’esperienza utente favorevole e di qualità. Con 24 ore di autonomia, la sua batteria ti permette di stare lontano da casa parecchio tempo senza problemi.

Ottieni questo sconto applicando il Coupon 20€ visibile sulla pagina dell’articolo. Ovviamente, con Amazon hai tantissimi vantaggi essendo cliente Prime. Grazie alla tua iscrizione hai consegna e reso sempre gratuiti e un’assistenza clienti veramente impeccabile. Inoltre, se vuoi puoi anche sfruttare Cofidis per pagare in comode rate sfruttando tassi molto vantaggiosi e la possibilità di ottenere un finanziamento in un attimo.

Google Pixel 7a: non solo intelligenza artificiale

Il Pixel 7a è uno smartphone, pensato e creato da Google, che integra tanta tecnologia a un prezzo competitivo. Oggi costa ancora meno su Amazon. Mettilo subito in carrello a soli 459! Si tratta di un’occasione imperdibile che devi prendere al volo se ami questo smartphone.

Dotato del processore Google Tensor G2 offre prestazioni interessanti. Ogni attività con il tuo nuovo telefono è estremamente fluida e appagante. App e giochi funzionano molto bene, garantendoti anche un multitasking naturale e avanzato, per fare di più senza rallentamenti.

Grazie all’intelligenza artificiale fai molto di più, migliorando la tua interazione con lo smartphone. Sfruttala quando scatti foto, per modificarle e cancellare quello che non ti piace. Sfrutta anche Cerchia e Cerca di Google per trovare qualsiasi cosa riesci a vedere in video o immagini.

Insomma, questo gioiellino è tuo a un prezzo favoloso su Amazon. Acquista Google Pixel 7a a soli 359€.