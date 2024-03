Google Pixel 8: PREZZO ABBATTUTO su Amazon

Cerchi uno smartphone dalle ottime capacità e sempre aggiornato, prima di tutti? Allora il Google Pixel 8 è quello che fa per te. Lo trovi in super offerta su Amazon. Acquistalo a un prezzo abbattuto. Oggi è in promozione a soli 646,63 euro, invece di 799 euro. Si tratta di un’ottima occasione.

Approfittane adesso, le scorte stanno andando a ruba e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Tra l’altro, con la tua iscrizione a Prime, hai diritto alla consegna gratuita direttamente a casa e al tasso zero di Cofidis prima del check out se vuoi pagare in comode rate senza interessi.

Google Pixel 8: la tecnologia avanzata costa niente su Amazon

Con il Google Pixel 8 128GB hai uno smartphone di tutto rispetto. Grazie alla politica di Google hai assicurati almeno 7 anni di aggiornamenti sul sistema operativo e sulle patch di sicurezza. Sarai il primo a ricevere l’ultimo Android disponibile. Inoltre, le prestazioni sono eccezionali.

Il chip Google Tensor G3 è il processore Pixel più potente. Tutto è veloce e prestante. E con l’IA di Google hai aiuto personalizzato tutto il giorno. Il display da 6,2 pollici ha una risoluzione fantastica e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Tutto scorre fluido alla perfezione.

Scopri tutti i vantaggi di questo smartphone. Oggi è tuo a soli 646,63 euro, invece di 799 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.