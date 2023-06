Google Pixel 8 supporterà la modalità desktop

Nuovo giorno, nuove indiscrezioni riguardo i chiacchierati e attesi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Stando infatti a quanto riferito da Kamila Wojciechowska del team di Android Authority, con l’avvenuto dei nuovi dispositivi in questione che presumibilmente avverrà in autunno farà il suo debutto pure la modalità desktop.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro con modalità desktop

Gli smartphone Google di futura generazione, infatti, saranno dotati del supporto a DisplayPort per poter essere impiegati con un monitor esterno, una tastiera e un mouse, al pari di quanto è già attualmente possibile fare con alcuni dispositivi Samsung Galaxy e Motorola.

Andando più nello specifico, nelle ultime beta di Android 14 sono stati trovati espliciti riferimenti alla funzione in oggetto. Alcune stringhe di codice fanno evincere il supporto a USB-C DisplayPort Alt Mode e si possono pure estrarre delle schermate che mostrano come la modalità desktop verrà visualizzata.

Tuttavia sarà necessario pazientare ancora prima che la funzione venga resa disponibile sui Google Pixel 8. Bisogna infatti considerare che attualmente lo sviluppo è in corso e che l’annuncio della nuova generazione di smartphone avverrà tra qualche altro mese, ma non è escluso che la funzione possa venire integrata già a partire dal primo giorno di lancio e che quindi sia possibile usufruirne praticamente sin da subito.

Quando la feature verrà resa disponibile, sarà altresì possibile capire se si tratta di una soluzione pensata in via esclusiva per i nuovi Google Pixel 8 oppure se il colosso di Mountain View ha ben pensato di estendere la modalità desktop a tutti i dispositivi Android compatibili.